Билл Гейтс заявил, что развитие ИИ сделает возможной трехдневную рабочую неделю

Известный американский предприниматель и благотворитель Билл Гейтс считает, что развитие технологий, в частности, искусственного интеллекта, может сделать в будущем возможной трехдневную рабочую неделю. Миллиардер заявил об этом в подкасте What Now?, который ведет популярный южноафриканский комик и телеведущий Тревор Ноа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билл Гейтс

Фото: Jacquelyn Martin / AP Photo Билл Гейтс

Фото: Jacquelyn Martin / AP Photo

«Если в какой-то момент общество придет к тому, что можно будет работать только три дня в неделю или около того, это, вероятно, нормально»,— заявил господин Гейтс. При этом, по его мнению, развитие технологий не приведет к тому, что люди будут массово терять работу. Господин Гейтс напомнил, что сто лет назад большая часть человечества работала в сельском хозяйстве, а затем просто перешла к новым видам деятельности. По мнению предпринимателя, расширение использования ИИ и других технологий позволит людям больше работать в таких сферах, как образование, уход за пожилыми людьми и др.

Правительство США готово финансировать за счет бюджета развития ИИ в здравоохранении, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Медицине добавят интеллекта».

Яна Рождественская