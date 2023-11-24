Полиция в Норильске нашла детей, потушивших Вечный огонь

В Норильске установили школьников, которые потушили Вечный огонь, сообщает МВД Красноярского края.

Ими оказались двое детей в возрасте 10-ти и 11-ти лет. Как рассказали школьники правоохранителям, на этот поступок их подтолкнуло любопытство – так они хотели проверить, возможно ли потушить огонь с помощью снега.

С ними и их родителями проведена профилактическая беседа.

Сообщение о том, что на Площади Памяти Героев несовершеннолетние потушили пламя поступило в местную полицию поступило днем 23 ноября. Действия детей попали на камеры видеонаблюдения.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев