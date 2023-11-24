В Красноярском крае полиция устанавливает подростков, потушивших Вечный огонь

В Красноярском крае сотрудники полиции устанавливает личности подростков, погасивших Вечный огонь, сообщает пресс-служба ведомства.

23 ноября в дежурную часть МВД Норильска поступило заявление от директора муниципального учреждения о том, что на Площади Памяти Героев несовершеннолетние потушили пламя. Действия подростков попали на камеры видеонаблюдения.

В начале декабря прошлого года полицейские организовали проверку, после того как девочки-подростки жгли цветы у Вечного огня на мемориальном комплексе «Парк Победы» в Горно-Алтайске. Кроме того, видеозаписью заинтересовались сотрудники прокуратуры, СКР по Республике Алтай также организовал доследственную проверку.

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Александр Киселев