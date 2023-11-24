ГТЛК поставит в Новосибирск 49 троллейбусов за 3 млрд рублей

Победителем торгов на поставку 49 низкопольных троллейбусов в лизинг в Новосибирск стало АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Стоимость контракта составила 3,76 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В документации указывается, что техника будет поставлена партиями: по 16 единиц в месяц с мая 2024 по 31 июня 2024 года и по 17 единиц с 1 июля до 31 июля 2024 года. Срок исполнения контракта определен до конца 2029 года. При этом в 2024 году финансирование составит 225 млн руб., в 2025 году – 615,4 млн руб. Выбрать победителя торгов планируется 13 ноября.

В январе мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что в течение 2023 года город получит 120 низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом, приобретенных по договору лизинга. Финансирование осуществляется из бюджетов Новосибирска (20 %) и Новосибирской области (80 %), говорил мэр. К 2025 году троллейбусный парк «Горэлектротранспорат» будет обновлен на 60 %, сообщали в мэрии.

АО «ГТЛК» входит в перечень системообразующих организаций. На сайте компании указывается, что государство инвестировало в капитал ГТЛК под реализацию госпрограмм 148,9 млрд руб. По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль группы по МСФО составила 1,062 млрд руб. против 26,352 млрд руб. чистого убытка за аналогичный период 2022-го.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев