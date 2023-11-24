В Москве побит 50-летний рекорд атмосферного давления

По данным Гидрометцентра России атмосферное давление на 7:00 опустилось до 719,2 мм ртутного столба. Накануне синоптики прогнозировали очень низкое атмосферное давление в столице.

«В пятницу атмосферное давление понизится до рекордных значений: прогнозируется около 718-720 миллиметров ртутного столба. Сейчас рекорд принадлежит 1973 году, когда было зафиксировано 722,5 миллиметров ртутного столба»,— сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

Отмечается, что нормальное давление для Москвы составляет 748 мм рт. ст. По словам господина Вильфанда, Москву накрыл глубокий циклон, который принес пониженное давление и осадки.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что такое же давление москвичи испытали бы, если бы в обычный день поднялись на башню «Евразия» (308,9 м) в Москвы-Сити. «При низком атмосферном давлении снижается уровень концентрации кислорода в воздухе, что приводит к сокращению поступления кислорода в сосуды и ткани, из-за чего и без того низкое артериальное давление гипотоников понижается. Может ухудшится состояние здоровья — снижение сосудистого тонуса и обострение симптомов, характерных для гипотензии (включая "мушек" перед глазами, тошноту, сонливость и головокружение)»,— написал господин Тишковец в своем Telegram-канале.

Александра Горошилова