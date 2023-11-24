Фонд губернаторских грантов Пермского края возглавит чиновник из Березников
Директором Фонда губернаторских грантов Пермского края избран замглавы администрации Березников Сергей Воробьев, сообщает пермская интернет-газета «Звезда». Решение было принято вчера на совете Фонда. Пост директора оказался вакантным, после того как его руководитель Елена Малкова покинула должность по собственному желанию.
Фото: администрация Березников
Сергей Воробьев ранее работал ведущим инженер отдела автоматизированных систем управления производством ОАО «АВИСМА». Затем возглавлял отдел по делам молодежи и управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники.
Является муниципальным советником муниципального образования Пермского края 1 класса.
Указ о создании фонда был подписан главой региона в декабре 2020 года. Как следует из указа, цель фонда — развитие некоммерческого сектора, создание условий для вовлечения и расширения участия социально ориентированных НКО и представителей гражданского общества в социально-экономическом и общественном развитии Пермского края.
Госпожа Малкова занимала должность директора Фонда губернаторских грантов Пермского края с момента его образования в 2021 году. Ранее она работала проректором по молодежной политике Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), а также директором АНО «Молодежный эксперт». Пермские СМИ отмечали, что в 2021 и 2022 годах «Молодежный эксперт» получал гранты от губернаторского фонда в размерах 1,3 млн руб. и 1,09 млн руб.