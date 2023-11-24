Фонд губернаторских грантов Пермского края возглавит чиновник из Березников

Директором Фонда губернаторских грантов Пермского края избран замглавы администрации Березников Сергей Воробьев, сообщает пермская интернет-газета «Звезда». Решение было принято вчера на совете Фонда. Пост директора оказался вакантным, после того как его руководитель Елена Малкова покинула должность по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Березников Фото: администрация Березников

Сергей Воробьев ранее работал ведущим инженер отдела автоматизированных систем управления производством ОАО «АВИСМА». Затем возглавлял отдел по делам молодежи и управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники.

Является муниципальным советником муниципального образования Пермского края 1 класса.

Указ о создании фонда был подписан главой региона в декабре 2020 года. Как следует из указа, цель фонда — развитие некоммерческого сектора, создание условий для вовлечения и расширения участия социально ориентированных НКО и представителей гражданского общества в социально-экономическом и общественном развитии Пермского края.

Госпожа Малкова занимала должность директора Фонда губернаторских грантов Пермского края с момента его образования в 2021 году. Ранее она работала проректором по молодежной политике Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), а также директором АНО «Молодежный эксперт». Пермские СМИ отмечали, что в 2021 и 2022 годах «Молодежный эксперт» получал гранты от губернаторского фонда в размерах 1,3 млн руб. и 1,09 млн руб.