«Читай-город» закрыл два книжных магазина в Воронеже после анализа трафика

Книжная сеть «Читай-город» закрыла два магазина в Воронежа после анализа трафика. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осенью закрылись магазины в торговом центре «Аксиома» в Северном микрорайоне и в «Утюжке» в центре города. Первый занимал 447 кв. м, второй — 640 кв. м. В обеих точках «Читай-город» был арендатором.

Закрытие магазинов в компании связали с оптимизацией: «Сеть оценивает мощности магазинов и концентрируется на развитии точек с более сильным трафиком». Неподалеку от «Аксиомы» у сети есть магазин в ТЦ «Арена», а недалеко от «Утюжка» — в ТРЦ «Галерея Чижова».

Закрытия других магазинов в Воронеже не запланировано, заверили в сети. Сейчас продолжают работу девять точек. По данным компании, с начала 2023 года воронежцы посетили магазины более 1 млн раз. «Согласно последним исследованиям сети, 70% покупок книг совершаются в розничных магазинах», — добавили там.

В ближайшее полугодие планов по открытию новых точек в городах Черноземья нет, добавили в «Читай-городе».

При этом макрорегион является лидером по количеству магазинов, которые расположены в зданиях–памятниках архитектуры. В частности, в Воронеже одна из точек находится в здании 63 лет, в Борисоглебске — 146 лет. В Курске магазин расположен в памятнике 66 лет. «Сеть сохраняет исторический облик и специфику здания, наполнив его современным содержанием», — отметили в компании.

О планах открыть новые магазины в некрупных населенных пунктах читайте в материале «Ъ» «Читай-пригород».

Александр Прытков

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