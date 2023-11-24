НЛМК разместит бездокументарные облигации на 500 млн евро

Совет директоров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) одобрил размещение 500 тыс. бездокументарные процентных неконвертируемых облигаций общей номинальной стоимостью €500 млн. Номинальная стоимость одной облигации равна €1 тыс., следует из сообщения группы.

Сумма всех ценных бумаг соответствует сумме номинальных стоимостей 500 тыс. находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций, которые были выпущены компанией с определенным видом деятельности Steel Funding Designated Activity Company. Купонный доход составляет 1,45% годовых со сроком погашения 2 июня 2026 года.

Срок погашений облигаций тот же. Способом размещения выбрана открытая подписка. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости облигаций. Оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами — еврооблигациями 2026Е, права на которые учитываются российскими депозитариями. Предоставление обеспечения по облигациям не предусмотрено.

Погашение и выплата доходов производятся рублями по официальному курсу евро по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке. Также предусмотрена возможность досрочного погашения «в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг».

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут приобретатели облигаций.

Ранее группа сообщала, что президент НЛМК Григорий Федоришин покинет пост в январе 2024 года. Это плановое «в рамках ротации, связанной с завершением очередного стратегического цикла».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте