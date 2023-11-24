Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

НЛМК разместит бездокументарные облигации на 500 млн евро

Совет директоров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) одобрил размещение 500 тыс. бездокументарные процентных неконвертируемых облигаций общей номинальной стоимостью €500 млн. Номинальная стоимость одной облигации равна €1 тыс., следует из сообщения группы.

Сумма всех ценных бумаг соответствует сумме номинальных стоимостей 500 тыс. находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций, которые были выпущены компанией с определенным видом деятельности Steel Funding Designated Activity Company. Купонный доход составляет 1,45% годовых со сроком погашения 2 июня 2026 года.

Срок погашений облигаций тот же. Способом размещения выбрана открытая подписка. Цена размещения — 100% от номинальной стоимости облигаций. Оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами — еврооблигациями 2026Е, права на которые учитываются российскими депозитариями. Предоставление обеспечения по облигациям не предусмотрено.

Погашение и выплата доходов производятся рублями по официальному курсу евро по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке. Также предусмотрена возможность досрочного погашения «в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг».

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут приобретатели облигаций.

Ранее группа сообщала, что президент НЛМК Григорий Федоришин покинет пост в январе 2024 года. Это плановое «в рамках ротации, связанной с завершением очередного стратегического цикла».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...