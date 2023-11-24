Лишившийся депутатского мандата Романа Гольдман стал фигурантом уголовного дела

В Красноярском крае на экс-депутата заксобрания Романа Гольдмана возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы), сообщает МВД региона.

В ГУ МВД края обратились более 1 тыс пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад» (принадлежит Роману Гольдману). По предварительным данным сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Многие из пайщиков «Агро Вклад» работают на предприятиях Goldman Group. 9 ноября офисы кооператива, согласно его сайту, прекратили работу. Это вызвало у пайщиков опасения, что они могут потерять вложенные средства.

Господин Гольдман, выступавший от фракции «Единая Россия», был досрочно лишен депутатских полномочий 23 ноября. Решение было принято после вступления силу обвинительного приговора в отношении депутата.

Летом прошлого года на заимке, расположенной на берегу реки Мана, рабочий похитил принадлежавший Роману Гольдману карабин и ранил другого работника, после чего и сам погиб в ходе продолжившегося инцидента. Суд оштрафовал депутата на 90 тыс. руб. за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 224 УК РФ). Депутат обжаловал приговор, но безуспешно.

Роман Гольдман — один из крупнейших красноярских бизнесменов. Он является гендиректором и совладельцем ПАО УК «Голдман Групп» с уставным капиталом в 10,67 млрд руб. — материнской компании многопрофильного холдинга Goldman Group. В его состав, по собственным данным холдинга, входят 12 компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами, выращиванием и хранением зерновых и масличных культур, производством, продажей и торговлей мясом и молочными продуктами.

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Александр Киселев