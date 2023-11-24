Ущерб по делу ушел в минус

Неожиданный поворот произошел на процессе по громкому уголовному делу экс-заместителя начальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрия Фролова, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток. Повторная экспертиза установила, что полковник Фролов мошенническим путем завладел долями ООО «Юрпромконсалтинг», стоимость которых, с учетом долгов фирмы, составляла «минус» 59 млн руб. Защитник обвиняемого сравнил своего клиента с благородным разбойником, укравшим чужие финансовые обязательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Фролов (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Фролов (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На заседании Московского гарнизонного военного суда в четверг были оглашены результаты финансовой экспертизы, проведенной ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ» и длившейся 1 год и 3 месяца. Итоги исследования, во время которого специалистам пришлось изучить 417 томов уголовного дела, оказались неожиданными. Из их выводов следовало, что совершившие, по версии следствия, масштабную аферу с долями специализирующегося на девелоперской деятельности ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК) господин Фролов и четверо его сообщников похитили одни только долги на сумму в 59 млн руб. Тогда как следствие вменило им в вину причинение ущерба на сумму 638 млн руб.

Адвокат экс-полковника Фролова Андрей Андрусенко объяснил расхождения «непрофессионализмом» финансовой экспертизы, проведенной еще на стадии предварительного следствия. «Тогда специалисты просто взяли количество построенных в московском микрорайоне Левобережный квартир, принадлежавших ЮПК, перемножили их площади на стоимость квадратного метра жилья и получили впечатляющую цифру ущерба,— пояснил защитник.— А в этот раз эксперты Минюста, предметно изучив материалы дела, установили, что большая часть квартир на момент совершения спорной сделки уже была продана, а ЮПК при этом имело финансовые обязательства на сумму 1,9 млрд руб. В итоге получилось, что мой доверитель, как Робин Гуд, крал, чтобы потом раздать, причем не деньги, а долги». Защитник полагает, что в связи с отсутствием нанесенного потерпевшим ущерба Генпрокуратура может снять предъявленное Дмитрию Фролову обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В противном случае, по мнению защиты, клиент должен быть оправдан по этому эпизоду.

Между тем один из потерпевших по уголовному делу, бывший совладелец ЮПК Сергей Гляделкин комментировать результаты второй финансовой экспертизы не захотел, однако дал понять, что, по его мнению, на проводивших исследование специалистов было оказано влияние, поэтому с их выводами потерпевшие вряд ли согласятся. Гособвинению и суду по этому поводу еще предстоит высказаться.

Напомним, в 2007–2010 годах компания ЮПК в качестве инвестора организовала постройку пяти многоэтажных жилых домов в московском районе Левобережный. По версии следствия, на стадии продажи жилья совладельцы фирмы, президент и вице-президент ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко решили завладеть долями своих партнеров по ЮПК, бизнесменов-родственников Сергея Гляделкина и Игоря Ткача. Следствие считает, что для реализации этого плана банкиры обратились к своему знакомому, замначальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрию Фролову, а тот сформировал группу из своих подчиненных для хищения имущества с использованием «служебного положения, оперативных возможностей и авторитета сотрудников спецслужбы». Угрожая коммерсантам Гляделкину и Ткачу уголовным преследованием по несуществующему эпизоду провокации взятки, чекисты, по версии следствия, вынудили их продать свои доли в ЮПК банкирам за символическую сумму в 4900 руб. СКР по этому эпизоду обвинил Дмитрия Фролова СКР в мошенничестве.

Чекист, по версии следствия, был причастен и к коррупции. СКР считает, что господин Фролов, начинавший карьеру в так называемом банковском отделе управления «К» ФСБ, с 2007 по 2013 год негласно курировал АКБ «Кредитимпэкс банк», помогая его руководству проводить сомнительные операции по отмывке средств, избегая при этом проверок со стороны Центробанка. За эти услуги чекист, согласно предъявленным ему обвинениям, потребовал выплаты ему 0,1% от незаконного оборота банка и получал порядка $100–150 тыс. ежемесячно в течение шести лет. Помогавший, по версии СКР, полковнику Фролову в эпизоде хищения его бывший подчиненный, экс-начальник «банковского» отдела ФСБ Кирилл Черкалин был приговорен весной 2021 года к семи годам колонии за мошенничество с долями ЮПК и еще одну взятку, полученную им без участия господина Фролова. Подполковника Черкалина судили отдельно от сообщников с учетом его раскаяния и досудебной сделки с Генпрокуратурой, в рамках которой чекист подтвердил, в том числе, и причастность к аферам своего бывшего начальника. Господин Черкалин считается самым состоятельным сотрудником ФСБ РФ: при обыске у него были изъяты 810 млн руб., $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. наличными, 31 объект недвижимости в Москве и Подмосковье и коллекции автомобилей премиум-класса, часов, запонок, ювелирных украшений и брендовых сумок. Имущество подполковника общей стоимостью 6,3 млрд руб. было обращено в доход государства, осужденный с этим решением согласился.

Еще один подчиненный и подельник Дмитрия Фролова по эпизоду хищения долей, оперативник «банковского» отдела ФСБ Андрей Васильев уже в ходе судебного разбирательства согласился с тем, чтобы его уголовное преследование за совершенное мошенничество было прекращено по истечению срока давности. Приговора он таким образом избежал, но реабилитирован при этом не был. Банкиры Столяренко и Бондаренко еще до начала расследования уехали в Европу, их дело выделено в отдельное производство. Таким образом компанию Дмитрию Фролову в процессе составляет сейчас только бывший соучредитель «Кредитимпэкс банка» Георгий Шкурко, предположительно передававший чекисту взятки, и обвиняемый, соответственно, по ст. 291 УК РФ. Оба подсудимых вину не признают.

Сергей Машкин