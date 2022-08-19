Расчет ущерба не убедил суд

Как стало известно “Ъ”, идущий в Московском гарнизонном военном суде (МГВС) процесс по громкому уголовному делу в отношении экс заместителя начальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрия Фролова вернулся, по сути, на исходные позиции. Суд поставил под сомнение результаты финансовой экспертизы АНО «Экспертология», оценившей размер ущерба от предполагаемых хищений полковника Фролова в 638 млн руб., и поручил уже экспертам Минюста провести расчеты заново. Поскольку общую сумму, вероятно, полученных чекистом взяток в объеме 95 млн руб. считали те же специалисты, не исключено, что и в этом эпизоде цифры придется перепроверять. Потерпевший по делу бизнесмен Сергей Гляделкин, впрочем, убежден, что все корректировки будут только в сторону увеличения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Фролов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Фролов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” адвокат полковника Фролова Андрей Андрусенко, ход судебного процесса нарушил проведенный защитой допрос свидетелей — сотрудников автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр судебных исследований "Экспертология"» Екатерины Налбатовой и Екатерины Лебедевой. Еще в начале 2020 года эти специалисты провели по поручению ГСУ СКР масштабные финансово-экономические исследования по уголовному делу. Ими было установлено, что Дмитрий Фролов с четырьмя сообщниками похитил у коммерсантов доли в их компании на сумму 638 млн руб., а кроме того, уже единолично получил от руководителей банка взятки на общую сумму 95 млн руб.

На представленные сотрудниками «Экспертологии» цифры ориентировались сначала предварительное следствие, предъявившее чекисту обвинения по соответствующим ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, а затем — судебное следствие, идущее в МГВС с августа прошлого года. На днях авторов обеих экспертиз по требованию защиты пригласили в суд для их допроса. Во время этой процедуры Екатерина Налбатова и Екатерина Лебедева, как полагают адвокаты, не смогли убедить председательствующего судью Константина Селезнева в достоверности и полноте своих расчетов, касающихся эпизода с мошенничеством.

Как рассказал “Ъ” защитник Андрусенко, закон требует применения в подобных экспертизах простых и понятных методов. «Таких, чтобы цифры можно было проверить на обычном калькуляторе, не выходя из зала»,— пояснил адвокат. При этом авторы исследования после трех десятков заданных им наводящих вопросов не смогли не только обосновать свои расчеты, но даже назвать примененную ими методику оценки. Они постоянно говорили о якобы выполненных ими «адаптациях» и «модернизациях» действующих правил, некоем «авторском подходе» к существующим практикам, а в конце допроса госпожа Лебедева и вовсе заявила суду: «Мое исследование и есть моя методика!»

Между тем размер ущерба от вменяемого в вину господину Фролову мошенничества является краеугольным камнем как для предварительного, так и для судебного следствия. Напомним, по версии СКР, в декабре 2011 года Дмитрий Фролов вместе с двумя своими подчиненными, угрожая уголовным преследованием бизнесмену Сергею Гляделкину и его родственнику, чиновнику московского правительства Игорю Ткачу, принудил их к совершению невыгодной сделки. Господа Гляделкин и Ткач тогда безвозмездно передали принадлежавшую им половину долей в ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК) двум аффилированным с чекистами банкирам. По версии защиты, ЮПК занималась продажей квартир в новостройках московского района Левобережный, но к моменту передачи долей уже была «пустышкой». Адвокаты и сегодня убеждают суд в том, что к декабрю 2011 года почти все принадлежавшие фирме квартиры были проданы, деньги с ее счетов выведены, а у компании оставались лишь долги на 1,9 млрд руб. По мнению защитников, если бы «Экспертология» посчитала реальную стоимость переданной доли, результат получился бы вообще со знаком «минус», однако специалисты по неизвестной причине проигнорировали долги ЮПК, зато включили в ущерб всю прибыль, которую компания получила ранее и могла бы еще в перспективе получить. Таким образом, в уголовном деле и появился впечатляющий ущерб. Защитники Дмитрия Фролова и сам подсудимый отстаивают эту свою позицию с марта 2020 года.

После допросов свидетелей Налбатовой и Лебедевой председательствующий, как рассказали “Ъ” участники процесса, разъяснил, что «в случае недостоверности или противоречивости результатов экспертизы» суд может назначить ее повторно. На этот раз предполагаемый ущерб от действий полковника Фролова и его группы будут оценивать сотрудники экспертного центра при Минюсте РФ, а вся процедура, как пояснили в суде, может затянуться до окончания первого квартала 2023 года.

Защита Дмитрия Фролова, напомним, изначально усомнилась в компетенции сотрудников «Экспертологии». Собрав данные об АНО из открытых источников, адвокаты установили, что эта организация была зарегистрирована индивидуальным предпринимателем на частной квартире в подмосковном Пушкино, а ее основными видами деятельности заявляются судебно-медицинская работа, издательский бизнес и изучение общественного мнения. Ознакомившись с базой данных Санкт-Петербургского государственного экономического университета, защитники отметили, что финансовый эксперт Налбатова была лишена диссертационным советом вуза степени кандидата экономических наук за плагиат. Свою диссертацию она, как было установлено, почти полностью «списала» у коллеги (см. “Ъ” от 13 апреля 2020 года).

Стоит отметить, что теперь адвокаты планируют предметно допросить в суде сотрудников «Экспертологии» и по вменяемому в вину Дмитрию Фролову коррупционному преступлению. Напомним, в начале расследования в СКР утверждали, что чекист единолично крышевал АКБ «Кредитимпэкс-банк» с октября 2006 года по июль 2013 года. Из обвинения следовало, что все это время он, «используя свое должностное положение, разрешал или снимал все вопросы по деятельности банка», а за это ежемесячно получал наличными 0,1% «от сделок банка с ненадежными клиентами». Сумму, предположительно, полученных господином Фроловым взяток рассчитывали также сотрудники «Экспертологии». Специалисты АНО, как полагает защита, не смогли разделить бывших клиентов «Кредитимпэкса» по степени надежности, поэтому на всякий случай включили во «взяткооблагаемую базу» все финансовые трансакции банка, которые были отмечены ЦБ во время всех проведенных за восемь лет проверок кредитной организации. Проведя несложные расчеты, пушкинские экономисты пришли к выводу, что полковнику Фролову ежемесячно выплачивалось по $100–150 тыс. Эта цифра не устроила обвиняемого и его защиту, поэтому, когда МГВС начнет разбираться с обстоятельствами взяток, Екатерине Налбатовой и Екатерине Лебедевой придется снова рассказывать адвокатам о методике своей работы. Отметим, что при обсуждении коррупционного эпизода вопросы экспертам будут задавать и адвокаты второго подсудимого — бывшего сотрудника «Кредитимпэкса» Георгия Шкурко, который, согласно обвинению, расплачивался с чекистом.

Интересно, что назначение судом повторной экспертизы сочли «хорошей новостью» не только защитники обвиняемых, но и потерпевшие от предполагаемого мошенничества. Бизнесмен Сергей Гляделкин обратил внимание “Ъ” на то, что суд не опроверг выводы «Экспертологии» по эпизоду мошенничества и не исключил результаты исследования из доказательств. «Нанесенный нам ущерб не изменился и сегодня составляет ту же сумму — 638 млн руб.»,— отметил бизнесмен. По его словам, повторная экспертиза потребовалась лишь для того, чтобы обновить результаты первого исследования, проведенного более двух лет назад, а ее инициатором стала как раз потерпевшая сторона. «За это время мы подготовили и предоставили новые доказательства совершенных у нас хищений,— отметил бизнесмен.— Объем наших требований к подсудимому тоже увеличился и сегодня составляет уже под 1 млрд руб. Так что будем вместе с остальными ждать результатов новой экспертизы». Господина Гляделкина, по его словам, удивило лишь обращение суда в Минюст. Как пояснил потерпевший, СКР изначально планировал назначить финансовое исследование в этом министерстве, но там отказали, сославшись на отсутствие в данный момент профильных специалистов.

Сергей Машкин