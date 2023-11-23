Буллинг и думы

Депутаты парламента Башкирии совместно с коллегами из Государственной думы обсудили проблему буллинга в школах. Участники совещания изучали статистику и констатировали, что все чаще объектами травли становятся учителя и это усугубляет кадровую проблему. По мнению участников совещания, на первом этапе необходимо разработать рамочный федеральный закон, в котором будут понятия травли, жертвы и агрессора, затем каждый регион сможет наращивать свою законодательную базу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова сообщила, что с травлей в школе сталкиваются не только ученики, но и педагоги

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова сообщила, что с травлей в школе сталкиваются не только ученики, но и педагоги

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В четверг в Курултае Башкирии состоялось заседание рабочей группы по вопросам профилактики и противодействия буллингу среди школьников. Рабочая группа была сформирована в мае этого года при участии представителей органов исполнительной власти, внутренних дел, руководителей образовательных организаций, депутатов, родительской общественности.

Модератор совещания депутат Госдумы от Башкирии Эльвира Аиткулова, предваряя обсуждение, отметила, что с токсичной атмосферой в школах не всегда справляются школьные психологи и педагоги, а родители зачастую не могут повлиять на детей. Все чаще объектами травли и буллинга становятся сами учителя, констатировала депутат.

«По опросам большинство наших выпускников вузов не хотят идти работать в школу не потому, что им неинтересно, не потому, что их смущает заработная плата. Самый частый ответ — мы не хотим работать с родителями. Мы не хотим сталкиваться с элементами буллинга, травли. Сама эмоциональная атмосфера во многих школах сегодня отталкивает наших педагогов. Мы понимаем, что в этой ситуации кадровый дефицит будет только нарастать»,— подчеркнула Эльвира Аиткулова.

Сегодня в законодательстве нет нормативного определения травли и буллинга. Многие подобные эпизоды остаются неучтенными, что ведет к недооценке негативного явления, а школьным педагогам не хватает компетенций, чтобы своевременно реагировать и гасить нарастающие конфликты, сказала госпожа Аиткулова. По словам депутата, Госдума обсуждает введение административного наказания за сокрытие фактов буллинга.

Правозащитница и депутат Госдумы Яна Лантратова отметила, что количество случаев травли, детских суицидов, скулшутинга растет. Согласно опросам, 57% детей и 70% педагогов подвергались травле, а 28% детей, подвергшихся буллингу в школе, через 10-15 лет сталкиваются с психическими расстройствами, привела статистику депутат.

По ее мнению, школам необходимо выделять финансирование для привлечения профильных специалистов в трудных ситуациях. Для начала, отметила госпожа Лантратова, необходимо принять рамочный законопроект, в котором прописать понятия буллинга и травли, дать определение субъекту и объекту травли, понятия жертвы и агрессора.

Заместитель министра образования и науки Башкирии Инесса Косолапова сообщила, что по результатам опроса 123 тыс. учеников, 37% ответили, что им приходилось сталкиваться с буллингом, а его жертвами стали 11% опрошенных. Основными формами травли были оскорбления — 26%, унижения — 16%, кибербуллинг — 8%. За прошлый год в минобразования республики поступило 15 официальных обращений по поводу травли, в этом году — 25. По ним проводились выездные проверки в школах.

По словам госпожи Косолаповой, в Башкирии разработана и внедряется пилотная система АИС «Деймос», в которой у каждой школы создан личный кабинет. Система анализирует аккаунты учеников в соцсети «ВКонтакте», верифицирует данные и заносит информацию в личные кабинеты, доступ к которым есть у школьных психологов. Если речь идет о возможном скулшутинге, информация уходит в правоохранительные органы. Также обучающиеся и родители могут анонимно сообщить о ситуации в школе. «Благодаря системе мы можем понять, в каком муниципалитете какая ситуация, выезжать и оказывать адресную помощь»,— отметила Инесса Косолапова.

Бывший министр образования Башкирии, депутат Курултая республики Айбулат Хажин прокомментировал резонансный случай в Уфимском автотранспортном колледже в начале сентября, где преподаватель замотала рот скотчем студенту. Он назвал намеренной травлей педагога действия двоих учащихся, которые, заранее договорившись, спровоцировали ее на такие действия и сняли на телефон. В итоге педагог покинула колледж, сообщил депутат.

Экс-министр признал, что в школах не хватает профессиональных психологов и педагогов. «Порядка 65-70% школ имеют школьных психологов. Но половина из них — это люди без профессионального педагогического образования, прошли только дополнительное обучение»,— сообщил господин Хажин.

«Статус учителя нужно поднимать. Очень скоро мы пройдем точку невозврата»,— заметил директор уфимской гимназии-интерната №1 имени Гарипова Ильнур Салихов.

Завершая обсуждение, Эльвира Аиткулова сообщила, что современные родители сами подрывают авторитет учителей, например, критикуя дома их внешний вид и поведение.

Депутат предложила Инессе Косолаповой подумать над решением этой проблемы. «Чтобы бы мы не делали внутри системы образования, если ребенок приходит с установкой от родителей, что он здесь главный, а в школах работают те, кому не повезло. Я и такие слышу разговоры»,— подчеркнула госпожа Аиткулова.

Представители районных управлений образования, которым предлагали высказать свое мнение, отказались от выступления.

«Будем работать дальше»,— подвела итог Эльвира Аиткулова.

Влада Шипилова