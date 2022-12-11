Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция нашла школьниц, которые подожгли цветы на мемориале Победы на Алтае

Правоохранители Горно-Алтайска установили личности двух 12-летних девочек, которые подожгли цветы на мемориальном комплексе «Парк Победы». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По информации ведомства, в пятницу, 9 декабря, с соцсетях был опубликован видеоролик, на кадрах которого видно, как две девочки жгут гвоздики на Вечном огне. МВД, Следственный комитет и прокуратура организовали проверку по данному факту. Правоохранители установили личности школьниц. Детей и их родителей вызвали в полицейский участок для разбирательства.

Как установила проверка, вечером 7 декабря после уроков девочки прогуливались в Парке Победы и решили погреться у Вечного огня. Одна из школьниц увидела лежащую гвоздику и решила ее поджечь. Подруга сняла это на смартфон, а позже выложила запись в одном из мессенджеров. По признанию девочек, они даже не думали, что их действия вызовут такой резонанс, а просто решили снять «шутливое видео».

В отношении родителей школьниц составили административные протоколы ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Им грозит штраф от 100 до 500 руб.

Илья Николаев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...