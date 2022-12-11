Полиция нашла школьниц, которые подожгли цветы на мемориале Победы на Алтае

Правоохранители Горно-Алтайска установили личности двух 12-летних девочек, которые подожгли цветы на мемориальном комплексе «Парк Победы». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По информации ведомства, в пятницу, 9 декабря, с соцсетях был опубликован видеоролик, на кадрах которого видно, как две девочки жгут гвоздики на Вечном огне. МВД, Следственный комитет и прокуратура организовали проверку по данному факту. Правоохранители установили личности школьниц. Детей и их родителей вызвали в полицейский участок для разбирательства.

Как установила проверка, вечером 7 декабря после уроков девочки прогуливались в Парке Победы и решили погреться у Вечного огня. Одна из школьниц увидела лежащую гвоздику и решила ее поджечь. Подруга сняла это на смартфон, а позже выложила запись в одном из мессенджеров. По признанию девочек, они даже не думали, что их действия вызовут такой резонанс, а просто решили снять «шутливое видео».

В отношении родителей школьниц составили административные протоколы ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Им грозит штраф от 100 до 500 руб.

Илья Николаев