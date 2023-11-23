Тамбовскую фирму обыскали по делу об уклонении от 280 миллионов рублей налогов

Управление Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области при оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ России провело обыски в коммерческой организации и месту жительства руководящих ею лиц по уголовному делу об уклонении от уплаты 280 млн руб. налогов («б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Как сообщили в ведомстве, в ходе оперативных мероприятий изъяли документы, представляющие интерес для расследования.

Название организации в сообщении ведомства не раскрывается. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о компании ООО «Автодор-Тамбов».

По версии следствия, с января 2018 по март 2020 года генеральный директор фирмы умышленно включил в декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами, которые на самом деле носили фиктивный характер. Как считают в СКР, это повлекло неуплату в бюджетную систему государства около 280 млн руб. налогов. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФНС России, добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. В рамках следствия на имущество организации наложен арест.

ООО «Автодор-Тамбов» зарегистрировано в 2004 году. Компания занимается строительством и эксплуатаций автодорог. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владельцем является Анатолий Струков, гендиректором — Николай кузнецов. Согласно Kartoteka.ru, выручка ООО в 2022 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 189,6 млн руб.

Сергей Толмачев