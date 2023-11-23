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Коммерсантъ FM
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Zhongzhi Enterprise Group объявила себя несостоятельной с долгами в $64 млрд

Китайский инвестиционный конгломерат Zhongzhi Enterprise Group сообщил в письме к инвесторам о своей неплатежеспособности. Как указывается в письме, о котором сообщает издание Caixin Global, аудиторская проверка выявила недостачу до $36,5 млрд, а долги компании оцениваются в сумму от $59 млрд до $64,6 млрд. Эта сумма более чем в два раза превышает активы группы.

Zhongzhi Enterprise Group, одна из крупнейших в Китае инвестиционных компаний, была основана в 1995 году. Она предоставляет услуги управления частными капиталами, и ее инвестиции в значительной мере связаны с сектором недвижимости. Компания не раз оказывалась в центре внимания из-за политики агрессивного расширения и высокорисковых инвестиций. Ситуация с бизнесом Zhongzhi Enterprise Group начала ухудшаться в 2019 году в условиях ужесточения государственного регулирования финансового сектора. Проблемы усугубились и из-за затянувшегося кризиса рынка недвижимости, который привел к краху нескольких крупных китайских девелоперов. В июне 2023 года несколько подразделений Zhongzhi Enterprise Group не смогли расплатиться с инвесторами.

В письме к инвесторам сообщается, что был предпринят «целый ряд попыток спасти» компанию, но «все они ни к чему не привели». Эксперты, опрошенные South China Morning Post, отмечают, что, поскольку финансовые компании Китая тесно связаны с сектором недвижимости, его коллапс совершенно точно приведет к волне крахов банков, трастовых и страховых компаний. Однако, считают некоторые эксперты, ситуация с Zhongzhi Enterprise Group «не представляет системной угрозы для сектора недвижимости или более широкого финансового сектора».

Алена Миклашевская

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