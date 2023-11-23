Релоканты возвращаются за зарплатами

Релокантов ждет непростая адаптация на российском рынке труда. Рекрутеры сообщили “Ъ FM”, что значительная часть граждан возвращается в Россию в поисках новых карьерных перспектив. По некоторым оценкам, около четверти. На российском рынке действительно дефицит рабочих рук и растущие зарплаты, но трудоустройство релоканта может быть затруднительным, говорят собеседники “Ъ FM”. Почему? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Свежее исследование опубликовал сервис hh.ru. Аналитики посмотрели, сколько людей изменили свое место жительства в резюме в течение 2022 года, и сколько потом вернули его обратно. По состоянию на октябрь, таких оказалось 26%. Среди самых популярных направлений их релокации Казахстан, Грузия, Турция, Узбекистан и Армения. Теперь они возвращаются в Россию, и причин для этого несколько, говорит автор исследования, главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина:

«Это и сложности с легализацией в тех странах, куда люди уехали по совокупности факторов, и изменения курса валют. Кроме того, у релокантов не всегда получается найти работу в стране, куда они уехали. Подействовали и определенные словесные, скажем так, интервенции относительно того, что новых витков мобилизации не будет».

С 2022 года в России рекордно низкая безработица — меньше 3%. Из-за этого, как предупреждали власти, работодатели будут переманивать сотрудников друг у друга с помощью высоких зарплат. По данным Росстата, заработок россиян с начала года уже вырос почти на 10%. В такой ситуации работодатель готов принять любого специалиста, говорит руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова:

«Работодатели будут формально относится к таким кандидатам, потому что нужны кадры. Количество вакансий выросло за год на треть, а резюме практически не прибавилось. Если раньше у нас только IT-отрасль выдавала большие показатели по росту зарплат, то в этом году все сравнялось — и производство, и промышленность, и стройка и так далее уже выдают такой же рост. И надо сказать, что сейчас люди не очень активно готовы менять работу, потому что понимают, что ситуация на их стороне, и работодатели вынуждены мотивировать рублем.

Говорить о массовости тренда, впрочем, пока рано. hh.ru добавляет, что если четверть возвращается, то уезжает все равно больше. Президент РФ Владимир Путин, конечно, еще летом говорил, что вернулись половина, но независимые оценки скромнее. Институт Европейского Университета - а есть и такой - путем опроса выявил долю в 15%. Респонденты чаще всего ссылались на то, что в эмиграции упал уровень жизни. Найти высокооплачиваемую работу на родине сейчас тоже будет непросто, уверена Управляющий партнер Лаборатории карьеры Алены Владимирской Анна Алфимова:

«Если это, например, маркетинг, и важно понимать локальные тренды для того, чтобы правильно строить проникновение продуктов, то, конечно, отсутствие человека на локальном рынке больше полугода уже является серьезным ограничением. Это лет пять-семь назад было очень круто, когда у кандидата был международный опыт, потом возвращался с новыми практиками.

Сейчас такого запроса нет, потому что мы все еще находимся в состоянии жесткой оптимизации. Поэтому на фоне других кандидатов, которые все это время были в России, люди, которые вернулись спустя год отсутствия, конечно, будут проигрывать. Для некоторых компаний еще и по личным убеждениям, связанным с политическим подтекстом, такое тоже мы наблюдаем».

Владимир Путин, отвечая на вопрос о возвращении релокантов, напомнил, что «у нас свободная страна, человек имеет право выбрать место жительства», и он ничего аморального в этом не видит. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал проверить, какие заявления релоканты делали за рубежом и при возвращении привлекать их к ответственности по статье «Государственная измена».

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