Правительство области и ФСИН решат судьбу исправительного центра в Тутаеве

Обращение жителей Тутаева о переносе с территории города исправительного центра рыбинской ИК-12 передано в Федеральную службу исполнения наказаний. Об этом говорится в ответе администрации президента РФ общественному движению «За Тутаев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие исправительного центра

Фото: Прокуратура Ярославской области Открытие исправительного центра

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общественное движение «За Тутаев» собрало более трех тысяч подписей за перенос центра, их отправили в приемную администрации президента России. Там ответили, что вопрос для рассмотрения по существу передан в правительство области и ФСИН.

«Для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленных Вами вопросов Ваше обращение направлено в Федеральную службу исполнения наказаний, в правительство Ярославской области»,— говорится в ответе.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Тутаеве усилили контроль за осужденными исправительного центра после нападений на женщин.

Алла Чижова