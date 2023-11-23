Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство области и ФСИН решат судьбу исправительного центра в Тутаеве

Обращение жителей Тутаева о переносе с территории города исправительного центра рыбинской ИК-12 передано в Федеральную службу исполнения наказаний. Об этом говорится в ответе администрации президента РФ общественному движению «За Тутаев».

Открытие исправительного центра

Открытие исправительного центра

Фото: Прокуратура Ярославской области

Открытие исправительного центра

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общественное движение «За Тутаев» собрало более трех тысяч подписей за перенос центра, их отправили в приемную администрации президента России. Там ответили, что вопрос для рассмотрения по существу передан в правительство области и ФСИН.

«Для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленных Вами вопросов Ваше обращение направлено в Федеральную службу исполнения наказаний, в правительство Ярославской области»,— говорится в ответе.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Тутаеве усилили контроль за осужденными исправительного центра после нападений на женщин.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...