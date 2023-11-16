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В Тутаеве усилили контроль за осужденными исправительного центра

В Тутаеве усилили контроль за осужденными, находящимися в исправительном центре рыбинской ИК-12. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в УФСИН по Ярославской области.

Открытие исправительного центра

Открытие исправительного центра

Фото: Прокуратура Ярославской области

Открытие исправительного центра

Фото: Прокуратура Ярославской области

Проверки усилили после инцидента с нападением осужденного на двух женщин в Тутаеве. Тогда был задержан 36-летний мужчина, который отбывал наказание в исправительном центре. В ярославском УФСИН рассказали, что в отношении осужденного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, УФСИН усилил контроль за осужденными.

«В соответствии с вновь принятыми нормативными правовыми актами, контроль за осужденными к принудительным работам усилен в части увеличения количества проверок осужденных, находящихся вне пределов учреждения, несения службы администрацией учреждения, проведении дополнительных проверок»,— говорится в сообщении УФСИН.

Жители Тутаева после нападения на женщин начали собирать подписи за перенос исправительного центра. Было собрано более 3 тыс. подписей, которые направят в приемную администрации президента России, уполномоченному по правам человека РФ, губернатору, в министерство юстиции и в администрацию Тутаева. В УФСИН сообщили, что решение о создании или ликвидации исправительного центра они не принимают.

«В соответствии с законодательством РФ решение о создании и ликвидации участков, функционирующих как исправительные центры, не входит в компетенцию УФСИН России по Ярославской области»,— уточнили в управлении.

При этом отмечается, что в исправительном центре отбывают наказание 69 осужденных, которым назначено наказание в виде принудительных работ за преступления небольшой или средней тяжести.

Алла Чижова

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