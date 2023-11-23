Столкновение поезда Адлер — Пермь с локомотивом произошло из-за пьяной дежурной

Сотрудница РЖД на станции Бряндино, недалеко от которой произошло столкновение поезда Адлер — Пермь с маневровым составом, заступила на дежурство пьяной. Как сообщает интернет-издание Baza со ссылкой на собственные источники, сначала автоматика дала сбой, показав ложный сигнал о свободных путях, на которых фактически находился состав. Дежурная Светлана Стрежнева должна была отслеживать состояние путей и контролировать работу автоматики. При освидетельствовании сотрудницы РЖД на алкогольное опьянение в выдыхаемом ею воздухе было выявлено 0,352 мг/л паров алкоголя. После происшествия следственными органами СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По данным Baza, на допросе дежурная по станции призналась, что употребила перед выходом на работу алкоголь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская транспортная прокуратура Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Напомним, столкновение поездов произошло 22 ноября, в результате пострадали 25 пассажиров, они получили ушибы.