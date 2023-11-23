Уральский миллиардер Пумпянский оспорил решение оставить в силе санкции ЕС

В Европейском суде юстиции бывший владелец группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский оспорил решение оставить в силе санкции Европейского союза. Как сообщил «Ъ», это свидетельствуют данные, размещенные на сайте судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пумпянский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дмитрий Пумпянский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Такие жалобы подали другие российские миллиардеры Геннадий Тимченко и его жена Елена; Михаил Гуцериев и его сын — экс-гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин; Тигран Худавердян. Жена господина Пумпянского Галина тоже подала аналогичную жалобу.

Напомним, суд ЕС в Люксембурге отклонил иск Дмитрия Пумпянского, оспаривавшего санкции. В санкционный список Евросоюза господин Пумпянский и члены его семьи попали в марте 2022 года. В решении на сайте Еврокомиссии указывалось, что компания господина Пумпянского сотрудничает с властями РФ и государственными предприятиями, а сам Дмитрий Пумпянский 24 февраля вместе с другими бизнесменами встретился с президентом Владимиром Путиным. После этого для семьи миллиардера были введены запреты на въезд в ЕС и замораживание активов.

Полина Хабарова

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