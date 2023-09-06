Суд ЕС отклонил иск уральского бизнесмена Пумпянского об оспаривании санкций

Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иск бывшего владельца группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, оспаривавшего санкции. Об этом сообщают «РИА Новости». Суд также отклонил иски супруги бизнесмена Галины Пумпянской и его сына Александра Пумпянского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Суд, в частности, приходит к выводу, что законодательство ЕС предусматривает возможность санкционирования использования замороженных средств для удовлетворения

основных потребностей и предоставления специальных разрешений, позволяющих высвободить средства или другие экономические ресурсы»,— говорится в пресс-релизе суда.

Напомним, в санкционный список Евросоюза Дмитрий Пумпянский и члены его семьи попали в марте 2022 года. В решении на сайте Еврокомиссии указывалось, что компания господина Пумпянского сотрудничает с властями РФ и государственными предприятиями, а сам Дмитрий Пумпянский 24 февраля вместе с другими бизнесменами встретился с президентом Владимиром Путиным. После этого для семьи миллиардера были введены запреты на въезд в ЕС и замораживание активов.

В прошлом году Дмитрий Пумпянский также попал под санкции Великобритании, США, Японии и Новой Зеландии. На фоне введенных ограничений бизнесмен решил выйти из числа бенефициаров и совета директоров ТМК, группы «Синара», банка «Синара» и холдинга СТМ.

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