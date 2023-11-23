В Башкирии женщина, чей автомобиль упал в озеро, погибла

Сотрудники республиканского ГИБДД обнаружили пропавшую 27-летнюю женщину-водителя, чей автомобиль вчера вечером съехал с дороги Белорецк — Уфа возле деревни Бердагулово и упал в озеро. Сообщается, что она погибла. Ее тело найдено подо льдом, уточнили в госкомитете Башкирии по хрезвычайным ситуациям.

В салоне находились три женщины, две из них выбрались на берег самостоятельно, от госпитализации отказались. Устанавливаются причины произошедшего.

Влада Шипилова

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