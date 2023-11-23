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Коммерсантъ FM
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Новый президент Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию, посвященную урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщила советник господина Милея по внешней политике Диана Мондино.

Хавьер Милей предложила провести мирную конференцию в Аргентине, если это будет уместно, сказала госпожа Мондино журналистам, ее слова приводит ТАСС. Так она прокомментировала телефонный разговор лидеров.

Хавьер Милей вступит в должность президента 10 декабря. В ходе предвыборной кампании он выступал против продолжения сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией. Приоритетными союзниками Аргентины он считает США и Израиль.

Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Президентом Аргентины стал Безумец».

Лусине Баласян

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