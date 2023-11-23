«Вымпелком» приобрел долю в маркетинговом сервисе Callibri

«Вымпелком» приобрел мажоритарную долю в ООО «Колибри» (Callibri), специализирующемся на создании облачных сервисов, которые позволяют маркетологам и предпринимателям отследить эффективность рекламы и получать больше клиентов из интернета, рассказали «Ъ» в компании. В рамках сделки «Вымпелком» получил 51% доли в уставном капитале ООО «Колибри». Callibri сохранит бренд, автономность и будет управляться текущим менеджментом, команды останутся самостоятельными бизнес-юнитами.

Callibri — платформа лид-менеджмента, которая специализируется на маркетинговой аналитике (коллтрекинг, email-трекинг, сквозная аналитика), коммуникациях (чаты, обратный звонок, соцсети и мессенджеры) и автоматизации работы с лидами. Сервис дополнит инструментарий направления adtech (подразделение по рекламным технологиям) «Вымпелкома» в части аналитики, медийной рекламы и платформы «билайн.ПРОдвижение», отмечают в операторе связи. Партнерство с сервисом Callibri значительно расширит возможности и улучшит качество облачной АТС для корпоративных клиентов «Вымпелкома», также надеются в компании.

Как и кому Veon продал «Вымпелком» — читайте в материале «Ъ».

Отдел медиа и телекоммуникаций