Главный экономист Альфа-банка Орлова: в 2024 году курс будет 100–110 руб./$

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова заявила, что в ближайшее время курс рубля ожидает новое падение. Согласно ее прогнозу, в декабре 2023 года курс будет составлять порядка 90-95 руб./$, а в 2024-м курс установится на отметке в 100-110 руб./$.

«Нынешняя нестабильность рубля вызвана тем, что экспортёрам пришлось продавать больше валюты: в октябре они продали $12,5 млрд , хотя ещё летом продавали $7 млрд в месяц. Скорее всего, в 2024 году этот порядок отменен, а рубль ослабнет. Уже сейчас, чтобы справиться с нормой продажи, некоторым экспортёрам приходится сначала докупать валюту, ведь уже примерно 40% экспорта оплачивается в рублях. Государство, не заинтересованное в поощрении возврата к долларовым расчетам»,— полагает она (прогноз госпожи Орловой размещен в Telegram-канале «Альфа-инвестиции»).

По ее словам, слишком сильное укрепление рубля невыгодно бюджету, в его основе курс 90 руб./$. «На фоне всех сегодняшних рисков нынешнее укрепление рубля не выглядит долгосрочным, он не удержится долго на взятой высоте»,— подчеркивает эксперт. Помощник президента РФ Максим Орешкин связывает текущее укрепление рубля с сокращением временного оттока капитала и стабилизацией платежного баланса. В интервью МК он заявил, что «не стоит ждать кардинальных отклонений от нынешнего курса национальной валюты».

По данным ЦБ РФ, курс доллара на 23 ноября установлен на уровне 88,1 руб./$. При этом еще 15 ноября курс превышал отметку 91,2 руб./$.

Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ FM» «Рублю определили потенциал».

Александр Кислов