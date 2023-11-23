Остров с триумфом

На территории бывшего «Ленэкспо» структура «Газпрома» построит многофункциональный ЖК «101-й остров» с площадью жилья примерно 60 тыс. кв. м, гостиницами на 13,4 тыс. кв. м. Инвестор готов восстановить корпус Бурышкина, снесенный в рамках строительства соседнего ЖК того же заказчика, и разместить в нем школу. В целом градсовет положительно отнесся к концепции многофункционального комплекса, как и к другой инициативе «Газпрома» — возведению Триумфального столпа у «Лахта-центра», хотя некоторых архитекторов смущает это соседство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По задумке авторов, с появлением столпа в Лахте, где уже установлен памятник Петру I, спасавшему моряков, сформируется Петровский мемориал, который увековечит победы и деяния императора

Фото: Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома По задумке авторов, с появлением столпа в Лахте, где уже установлен памятник Петру I, спасавшему моряков, сформируется Петровский мемориал, который увековечит победы и деяния императора

Фото: Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома

Архитектурно-градостроительная концепция многофункционального комплекса на Васильевском острове разработана для участка, ограниченного береговой линией Галерной гавани, Шкиперским протоком, Наличной улицей, площадью Морской славы, береговой линией Галерного ковша, береговой линией Невской губы и береговой линией Шкиперского канала. Предложение подготовила мастерская «Евгений Герасимов и партнеры», заказчиком выступает ООО «Управляющая компания "Меркури Капитал Траст"».

Презентовавший концепцию архитектор Евгений Герасимов подчеркнул, что она представляет пока только развитие всей территории (площадь участка застройки составляет примерно 33,6 тыс. кв. м), а не архитектуру отдельных зданий. Планируется, что здесь будет возведено четыре жилых дома примерной площадью 60 тыс. кв. м, две гостиницы на 6,1 тыс. кв. м, апарт-отель на 7,3 тыс. кв. м и детский сад с начальной школой на 210 мест площадью 11,9 тыс. кв. м.

В выступлении господин Герасимов акцентировал внимание на социальных задачах, которые ставит перед проектировщиками заказчик. Во-первых, по словам архитектора, заказчик готов за свой счет восстановить здание с башней архитектора Давида Бурышкина на Наличной улице, 6, снесенное в рамках строительства ЖК «Морская резиденция» того же инвестора в прошлом году. В нем разместится детский сад со школой. Во-вторых, компания готова воссоздать утраченную Троицкую церковь, а также отреставрировать памятник «Торпедный катер "Комсомолец" (ТК-23)», расположенный на территории бывшего «Ленэкспо», и обустроить территории вокруг него. В-третьих, заказчик обещает сделать много общедоступных прогулочных зон и променад и не обносить рекреационные зоны заборами. В выполнимости последнего намерения архитекторы засомневались: все-таки в этой части Васильевского острова живут очень обеспеченные петербуржцы, но в целом многие участники совета выразили готовность поддержать концепцию.

Одобряют развитие данной территории под жилье высокого класса и консультанты рынка недвижимости. Руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов считает место перспективным. «Локация Гавани в юго-западной части Васильевского острова имеет высокий потенциал для редевелопмента, в том числе для реализации жилых проектов. В ближайшие годы можно ожидать рост ее престижа. Соответственно, повысится и класс реализуемых здесь проектов: в случае земельных участков, выходящих на набережную и имеющих улучшенные видовые характеристики, есть все предпосылки для возведения жилых комплексов бизнес-класса»,— прокомментировал эксперт.

По данным NF Group, на ноябрь 2023 года средняя цена квартир в Гавани находится на уровне 327 тыс. рублей за квадратный метр для новостроек массового спроса и 519 тыс. рублей — в домах бизнес-класса.

Еще один вопрос, вынесенный на рассмотрение градсовета вчера, был связан с предложением другой структуры «Газпрома» — Фонда поддержки культурных инициатив. По заказу фонда архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульельми разработали проект памятного знака «Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне». Колонну высотой 82 м с медальонами, на которых изображены значимые исторические события войны, предлагается установить рядом с «Лахта-центром».

Инициатором памятника стал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. По словам господина Мамошина, место под памятник было зарезервировано еще при строительстве башни. Высоко оценив художественное исполнение и значимость монумента, некоторые архитекторы все же высказали сомнение относительно его расположения. Возражения сводились к тезису: «Башня спорит с колонной».

По задумке авторов, с появлением столпа в Лахте, где уже установлен памятник Петру I, спасавшему моряков, сформируется Петровский мемориал, который увековечит победы и деяния императора. «Никто в этом проекте не скрывает амбиций»,— сказал на защите проекта господин Мамошин. Самый высокий столп в мире сегодня находится в Киеве. Высота монумента Независимости Украины — 62 м.

Александра Тен