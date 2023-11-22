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Писатели Улицкая, Сорокин и Ерофеев отвергли обвинения в финансировании ВСУ

Российские писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев в совместном заявлении отвергли обвинения в финансовой поддержке вооруженных сил Украины и содействии терроризму. Ранее участники общественного движения «Зов народа» обратились в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить писателей, потому что деньги, вырученные за их автографы, как утверждается, направляются на помощь украинской армии. Текст заявления есть в распоряжении РБК и газеты «Собеседник».

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Людмила Улицкая в 2018 году

Людмила Улицкая в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Владимир Сорокин в 2015 году

Владимир Сорокин в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко  /  купить фото

Виктор Ерофеев в 2016 году

Виктор Ерофеев в 2016 году

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

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Людмила Улицкая в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Владимир Сорокин в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко  /  купить фото

Виктор Ерофеев в 2016 году

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

В обращении писателей говорится, что 18 октября они представили в Берлине альманах прозы и поэзии на русском языке «Слово Ново. Выход». Один из подписанных экземпляров они подарили галеристу Марату Гельману (признан иностранным агентом). Впоследствии господин Гельман продал книгу на аукционе в Вильнюсе, который был организован в поддержку военизированного объединения ВСУ «Легион “Свобода России”» (признано террористическим и запрещено в РФ), сообщили в заявлении авторы.

«После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ, а организация “Зов народа” подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить нас на содействие терроризму. Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий»,— говорится в заявлении. Писатели подчеркнули, что подаренная Марату Гельману книга — его собственность и он вправе сам ей распоряжаться.

20 ноября издание «Абzац» опубликовало обращение движения «Зов народа» в СКР и Генпрокуратуру. Представитель «Зова народа» Сергей Зайцев заявил изданию, что Людмилу Улицкую, Владимира Сорокина и Виктора Ерофеева нужно внести в список спонсоров терроризма и перекрыть им доступ к любому доходу в России.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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