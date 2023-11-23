«Инстелрус» произведет цельностеклянные конструкции

ООО «Инстелрус», аффилированное с «Суар Групп», строящей социальные объекты в Петербурге, вчера в особой экономической зоне на площадке «Новоорловская» заложило первый камень в производство цельностеклянных конструкций, применяемых в автопроме, фармацевтике и строительстве. Инвестиции в производство составят 2,1 млрд рублей. Эксперты отмечают, что потенциал у производства есть, но все будет зависеть от взаимодействия с компаниями, занимающимися оснащением чистых помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО «Инстелрус» Максим Трушков (слева) и генеральный директор организации ООО «СУАР ГРУПП» Арман Мкртчян (справа) после церемонии закладки первого камня предприятия по производству цельностеклянных конструкций

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генеральный директор ООО «Инстелрус» Максим Трушков (слева) и генеральный директор организации ООО «СУАР ГРУПП» Арман Мкртчян (справа) после церемонии закладки первого камня предприятия по производству цельностеклянных конструкций

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в компании, открыть предприятие планируется в две очереди: первую — до конца 2024 года, полностью ввести ее в эксплуатацию намерены в первом квартале третьего года реализации проекта. После запуска первой очереди объем выпускаемой продукции составит 25 тыс. кв. м в год. Объемы второй очереди пока неизвестны, но они будут сопоставимы с первой.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инстелрус» зарегистрировано в 2022 году. Уставный капитал — 150 тыс. рублей. У компании общий владелец из «Суар Групп» (которая занималась, в том числе, строительством школ №№ 478 и 455) — Сурен Егян.

На предприятии создадут 185 рабочих мест, его площадь составит 7,8 тыс. кв. м. Для этого резиденту особой экономической зоны потребуется 1,45 га земли. «Инстелрус» займется производством стекла с экстремальным углом гнутья. Его можно использовать для установки в «чистых» помещениях на производствах: в лабораториях, медицине, промышленности, а также в автомобилестроении.

Максим Трушков, генеральный директор ООО «Инстелрус», указывает, что ранее аналогичная продукция поступала из США и Германии. Господин Трушков сообщил, что на первых порах компания планирует обеспечить спрос в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Северо-Западном федеральном округе. В будущем планируется выход на рынок всей страны.

«Продукцию будут использовать для строительства новых фармацевтических производств, предприятий, которые занимаются высокотехнологичной продукцией, а также на строительном рынке»,— говорит Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Михаил Бурмистров, генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика», замечает, что в России достаточно компаний, которые занимаются оснащением чистых помещений. Однако производителей стеклянных конструкций для них в стране немного: ранее эта продукция поступала в основном из Европы. «Что касается потенциала для предприятия, то все будет зависеть от того, насколько удастся построить взаимодействие с компаниями, осуществляющими оснащение чистых помещений. Важно обеспечить интеграцию своего продукта в проекты крупных фирм»,— считает господин Бурмистров.

Анастасия Захарова