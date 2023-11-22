Поезд «Пермь-Адлер» столкнулся с маневровым тепловозом

Сегодня в 14:55 часов московского времени в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск произошло лобовое столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Адлера в Пермь, с другим железнодорожным составом. Пассажирами поезда «Адлер-Пермь» числятся 396 человек, среди них 94 ребенка.

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ОБНОВЛЕНО: По данным РЖД, произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет. По предварительной версии, поезда в Ульяновской области столкнулись из-за ложного сигнала о свободных путях, пишет Baza. Путь, по которому следовал пассажирский поезд «Адлер-Пермь», занял маневровый состав с 10 порожними вагонами, следовавший из Димитровграда. Система, исключающая следование по одним путям, почему-то не сработала — из-за плохой видимости машинисты пассажирского состава поздно заметили вагоны перед собой и применили экстренное торможение, уточняет телеграм-канал.

За медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщил, что власти выясняют все подробности происшествия. «Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам»,— написал он.

По факту столкновения поезда «Пермь-Адлер» № 354 и маневрового тепловоза Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).