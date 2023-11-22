К зиме оказались не готовы 15 городов и районов Кубани

В Краснодарском крае к отопительному сезону оказались не готовы 15 городов и районов. По сравнению с прошлым годом готовность органов местного самоуправления в регионе снизилась на 5%, заявили в пресс-службе Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

К зиме оказались не готовы Горячий Ключ, Геленджик, Новороссийск и 12 районов края: Крымский, Туапсинский, Каневской и другие. Готовность муниципалитетов в целом составляла только 78% по состоянию на 17 ноября.

Проверки были проведены также в Адыгее и Ростовской области. В первом случае оказался не готов к зиме только Тахтамукайский район, готовность муниципалитетов республики составляет 89% от общего числа проверенных. В Ростовской области не готовы шесть районов, в том числе сам Ростов-на-Дону. Оба субъекта сохранили показатели готовности к отопительному сезону на уровне прошлого года.

Вячеслав Рыжков

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