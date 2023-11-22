Ozon откроет второй логоцентр под Воронежем за 3,4 млрд рублей

Маркетплейс Ozon запускает первую очередь нового логистического комплекса на территории села Александровка в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Площадь центра составляет 20 тыс. кв. м, в нем можно будет разместить около 10 млн товаров. Объем инвестиций в проект оценивается в 3,4 млрд руб.

Старт операций запланирован на 27 ноября. В сутки фулфилмент-центр сможет обрабатывать до 282 тыс. заказов. Центр осуществляет полный цикл обработки заказов — от приема до формирования посылок.

В течение трех лет планируется расширение центра почти в четыре раза — до 75 тыс. кв. м. Подчеркивается, что это позволит создать 3 тыс. новых рабочих мест в регионе. К 2025 году планируют открыть еще два блока центра. Его площадь увеличится еще на 20 тыс. кв. м, а мощность увеличится до 800 тыс. заказов в сутки. Разместить на объекте смогут уже 27 млн товаров.

«Мы видим, как быстро растет число наших покупателей и продавцов в Воронежской области, и поэтому расширяем инфраструктуру в регионе. Это необходимо, чтобы предоставить наилучший опыт использования нашего сервиса и ускорить дальнейший рост в регионе. Располагая товар ближе к покупателям, мы делаем продажи на маркетплейсе проще и выгоднее как для продавцов, так и для покупателей»,— отметил Александр Гейль, генеральный директор Ozon Fulfillment.

Центр в Александровке стал вторым для Ozon в Воронежской области. В 2022 маркетплейс ввел в эксплуатацию логистический комплекс в Рамонском районе площадью 25 тыс. кв. м. Сегодня там могут разместить около 7 млн товаров и обработать более 200 тыс. заказов в сутки.

Общая площадь логистической инфраструктуры Ozon в России и СНГ превышает 2,1 млн кв. м. За последние три года логистическая инфраструктура маркетплейса увеличилась более чем в восемь раз. Помимо логистических хабов, в России и странах СНГ расположено около 100 сортировочных центров и более 40 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов.

Ранее сообщалось, что Wildberries начала строить логоцентр под Воронежем за 10 млрд руб.

Егор Якимов