Один из главных футбольных матчей этой осени превратился в сплошное ЧП. Противостояние сборных Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года открылось побоищем на легендарном стадионе Maracana, в котором участвовали болельщики и полицейские и которое чуть не сорвало встречу. Продолжилось оно полной жесткости и даже жестокости игрой, вылившейся в проигрыш хозяев — 0:1: после него их турнирное положение стало совсем тревожным. А закончилась история неожиданным признанием главного тренера аргентинцев Лионеля Скалони, который дал понять, что намерен покинуть свой пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Противостояние сборных Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года открылось побоищем, в котором участвовали болельщики и полицейские

Фото: CARL DE SOUZA / AFP Противостояние сборных Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года открылось побоищем, в котором участвовали болельщики и полицейские

Фото: CARL DE SOUZA / AFP

Лионель Месси, который в своей долгой карьере повидал всякое и, казалось, ничему уже поразиться не может, под занавес этого вечера в Рио-де-Жанейро выглядел как человек, только что переживший шок. И говорил о том, что ему было по-настоящему страшно — если не за себя и за партнеров, то по крайней мере за их жен и детей, которые находились на трибунах Maracana.

Он имел в виду то, что происходило перед матчем двух гигантов в рамках шестого тура южноамериканской квалификации. Беспорядки разразились во время исполнения гимнов. На аргентинский львиная доля арены, та, что поддерживала бразильцев, отреагировала свистом. Сектор, где расположились поклонники сборной Аргентины, отомстил за неуважение нападениями на некоторых обидчиков, до которых добраться было, как ни странно, довольно легко: между двумя лагерями, по сути, не установили никаких барьеров, хотя ведь всего пару недель назад массовые драки здесь же, на Maracana, возникали и перед финалом клубного Кубка Либертадорес между бразильским «Флуминенсе» и аргентинским «Бока Хуниорс».

Все развивалось стремительно. В аргентинский сектор бросились вооруженные дубинками полицейские. Стало только хуже. Телекамеры выхватывали жуткие картинки — кровь, искаженные ужасом лица, в том числе детские, давка возле ограждения, люди, выскакивающие на поле, чтобы не погибнуть в ней, носилки для кого-то из серьезно пострадавших…

На поле Лионель Месси, подойдя вместе с другими аргентинскими футболистами к трибуне, на которой разворачивалось побоище, пытался успокоить его участников. А голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, видя, конечно, что вмешательство полицейских только все усложняет, только добавляет жестокости, пытался выхватить у кого-то дубинку. И бразильский капитан Маркиньюс присоединился к Месси, тоже умоляя фанов остыть. А они не остывали.

Тогда Лионель Месси, следуя в действительности протоколу Международной федерации футбола (FIFA), увел свою команду в раздевалку. И через некоторое время стадион все-таки притих, а матч с получасовым опозданием начался, чтобы превратиться в каком-то смысле в продолжение неприятной прелюдии.

Самая странная статистика, с ним связанная, это количество показанных судьей Пьеро Масой карточек. Их было всего четыре, все — бразильцам: три желтые и красная Жоэлинтону за удар по лицу Родриго де Пауля. В реальности временами создавалось впечатление, что на Maracana рубятся регбисты, которым подзабыли разжевать тонкости футбольных правил. Грубость в этой встрече хлестала через край, и как минимум треть из четырех с лишним десятков фолов, совершенных соперниками, были из того разряда, когда рука, по идее, сама должна тянуться за карточкой.

Еще один любопытный нюанс заключается в том, что бразильцы, которые понесли просто колоссальные потери, которые были вынуждены обходиться без травмированных Неймара, Каземиру, Винисиуса, Ришарлисона, а по ходу матча лишились еще и Маркиньюса, выглядели не так уж плохо. К победе они были гораздо ближе, чем чемпионы мира, и, например, Габриэл Мартинелли наверняка долго будет вспоминать, как бил практически в упор, но уперся в Мартинеса. А у сборной Аргентины в цель угодил единственный за весь матч удар в створ — удар головой Николаса Отаменди после подачи Джовани Ло Сельсо. И бразильцы впервые в истории проиграли отборочный матч чемпионата мира, который проводился на их поле.

А вдвойне болезненной эту осечку делает тот факт, что она продлила печальную серию сборной Бразилии, серию, которую раньше невозможно было и представить. Еще в рамках октябрьского окна она умудрилась разойтись миром с венесуэльцами, а потом уступила уругвайцам. А перед матчем с наиболее принципиальным соперником, уже в рамках окна ноябрьского, бразильцев одолели колумбийцы.

Именно катастрофическим их турнирное положение после третьего проигрыша подряд не назовешь только по одной причине. В чемпионате мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика, выступят 48 сборных вместо 32. А расширение формата первенства увеличило и южноамериканскую квоту. Напрямую на первенство попадут шесть команд из десяти, а у седьмой будет шанс отобраться через межконтинентальные стыки. Бразильцы сейчас как раз шестые. А дистанция между ними и идущими на седьмом и восьмом местах парагвайцами и чилийцами крохотная — два очка.

Но выяснилось, что и после финального свистка в этот вечер может случиться кое-что экстраординарное. Закончило его выступление на пресс-конференции тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони. 45-летний, в расцвете сил наставник, чья команда в прошлом году завоевала золото чемпионата мира и лидирует в нынешней квалификации, наставник, которого вроде бы обожают и болельщики, и футболисты, вдруг сообщил о том, что планирует покинуть свой пост. Скалони объяснял, что аргентинцам «нужен тренер, обладающий всей энергией и хорошо себя чувствующий», что ему «надо подумать, поскольку планка поднята слишком высоко и трудно продолжать». Он, правда, подчеркивал, что еще обговорит все с руководством футбольной федерации страны и с самими игроками, но звучало так, будто бы Скалони уже принял решение.

Отборочный турнир чемпионата мира 2026 года в Южноамериканской зоне Шестой тур. Парагвай—Колумбия 0:1 (Борре, 11 (пен.)). Эквадор—Чили 1:0 (Мена, 21). Уругвай—Боливия 3:0 (Нуньес, 15, 71; Вильямиль, 39 (автогол)). Бразилия—Аргентина 0:1 (Отаменди, 63). Перу—Венесуэла 1:1 (Йотун, 17 — Саварино, 54). Турнирная таблица В Н П М О 1. Аргентина 5 0 1 8:2 15 2. Уругвай 4 1 1 13:5 13 3. Колумбия 3 3 0 6:3 12 4. Венесуэла 2 3 1 6:3 9 5. Эквадор 3 2 1 5:3 8* 6. Бразилия 2 1 3 8:7 7 7. Парагвай 1 2 3 1:3 5 8. Чили 1 2 3 3:7 5 9. Боливия 1 0 5 4:14 3 10. Перу 0 2 4 1:8 2 *Эквадор лишен трех очков за нарушение регламента в предыдущем отборочном цикле. Команды, занявшие первые шесть мест, напрямую выходят в финальную часть чемпионата мира; команда, занявшая седьмое место, сыграет в межконтинентальном play-off за выход в финальную часть ЧМ-2026.

Алексей Доспехов