Аргентина победила Бразилию в матче отбора на ЧМ-2026 после драки на трибунах

Сборная Аргентины победила команду Бразилии в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу. Игра, которая проходила в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил Николас Отаменди (63). На 81-й минуте был удален бразильский игрок Жоэлинтон.

Матч начался с задержкой в 27 минут из-за массовой драки на трибунах во время исполнения национальных гимнов. Полиция применила дубинки в отношении болельщиков и произвела аресты. Аргентинские футболисты пытались защитить своих фанатов. Так, вратарь Эмилиано Мартинес пытался отобрать дубинку у одного из полицейских. В итоге капитан команды Лионель Месси увел сборную в раздевалку. Он объяснял это тем, что на трибунах находились родственники игроков и футболисты за них беспокоились, передает Associated Press. Месси обвинил полицию в избиении болельщиков.

Леонид Уварчев