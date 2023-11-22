ФССП приостановила участникам СВО исполнительные производства на 50 млрд рублей

Сумма исполнительных производств, приостановленных судебными приставами для участников военной операции на Украине, превышает 50 млрд руб. В нее входят 500 тыс. исполнительных производств. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

«За период проведения СВО нами приостановлено более 500 тыс. исполнительных производств на сумму более 50 млрд руб.»,— сообщил Дмитрий Аристов на «Державинских чтениях».

Исполнительные производства приостанавливаются в рамках нового закона. Приостановка может быть полной или частичной, она длится на время срока службы по призыву в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях.

Исключение составляет уплата алиментов. Например, в октябре стало известно, что в Перми участник специальной военной операции погасил более 640 тыс. руб. задолженности по алиментам.

В мае текущего года директор ФССП говорил, что судебные приставы приостановили производства по исполнительным делам участников боевых действий на Украине на сумму 27 млрд руб. На тот момент возможностью приостановить исполнительное производство воспользовались 315 тыс. военнослужащих.

Анастасия Ларина