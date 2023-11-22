Совфед единогласно одобрил федеральный бюджет на 2024–2026 годы

Совет федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Решение принято единогласно, закон поддержали 154 сенатора.

Финансовый план на следующий год отличается от всех предыдущих резким ростом как доходов, так и расходов. Как ожидается, в следующем году доходы федерального бюджета вырастут на 22,3% — с 28,67 трлн до 35,06 трлн руб. Расходы увеличатся на 15,8% и превысят поступления на 1,6 трлн руб. Бюджет на 2024 год предусматривает, что военные ассигнования будут увеличены в 1,7 раза по сравнению с текущим годом и достигнут 25% всех трат.

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Согласно закону, доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35 трлн руб. (19,5% ВВП), в 2025-м — 33,5 трлн руб. (17,6% ВВП), в 2026-м — 34 трлн руб. (16,8% ВВП). Из них прогнозируемый объем нефтегазовых доходов планируется на уровне 1,8 трлн руб. (1% ВВП).

Предусматривается, что расходы федерального бюджета составят 36,7 трлн руб. (20,4% ВВП) в 2024 году, 34,4 трлн (18% ВВП) в 2025 году и 35,6 трлн руб. (17,6% ВВП) в 2026-м. Дефицит бюджета в 2024 году будет на уровне 1,6 трлн руб. (0,9% ВВП), в 2025-м — 830,5 млрд руб. (0,4% ВВП), в 2026-м — 1,5 трлн руб. (0,8% ВВП).

Подробнее о бюджете — в материале «Ъ» «Расходы уходят в оборону».