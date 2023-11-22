Воюющий за ВСУ экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу объявлен в розыск

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов заподозрен в госизмене за участие в боях на стороне Киева. Он объявлен в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед Ахмедов

Фото: Архив Ахмеда Ахмедова Ахмед Ахмедов

Фото: Архив Ахмеда Ахмедова

Источник ТАСС сообщил, что дело возбуждено по статье 275 УК РФ «за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе СВО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах Дагестана, в 2016 году Ахмедов, занимавший должность директора ДЮСШ в Кизлярском районе, был обвинен в изнасиловании ученицы 10-го класса одной из местных школ.

Год спустя следствие завело также дело о мошенничестве и служебном подлоге по факту хищения более 350 тыс. руб., выделенных для закупки бензина для служебной машины ДЮСШ.

Согласно данным открытых источников, после переезда в 2017 году на Украину Ахмед Ахмедов стал президентом Федерации профессионального кикбоксинга «К-1».

Юлия Рыбина, Махачкала