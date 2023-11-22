В Ростовской области с 1 декабря запретят использовать пиротехнику

Оперативный штаб Ростовской области решил ввести временный запрет на использование пиротехнических изделий на территории региона с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава области сообщил, что решение обсуждалось на заседании правительства Ростовской области 22 ноября, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. «Есть пиротехнические изделия, которые мы не запрещаем: хлопушки, бенгальские огни. Фейерверки и все, что летает, мы временно ограничиваем»,— рассказал Василий Голубев в ходе заседания правительства.

Губернатор отметил, что просьбы запретить использование фейерверков в период проведения СВО неоднократно поступали от жителей Ростовской области в социальных сетях.

За соблюдением запрета будут следить ГУ МВД по Ростовской области, ГУ МЧС по Ростовской области, министерство региональной политики. Главам муниципальных образований региона будет поручено своевременно проинформировать население о временном ограничении. О мерах, применяемых к нарушителям запрета, пока не сообщается.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону