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Коммерсантъ FM
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Союз осетроводов заявил о массовой продаже нелегальной черной икры из Китая

В России массово продают китайскую осетровую икру под видом российской, сообщил президент Союза осетроводов Александр Новиков. По его словам, доля нелегальной китайской черной икры на российском рынке сейчас оценивается примерно в 40%.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как рассказал «Известиям» господин Новиков, только в 2022 году в Россию из Китая было официально ввезено 18,5 тонны икры осетровых. Однако вся эта продукция была перемаркирована и продана не как китайская, а как российская.

Президент Союза осетроводов утверждает, что кроме официальных поставок в Россию также ввозится контрабандная икра из Китая, объем которой превышает легальный в 1,5–2 раза. При этом стоимость легальной китайской икры оценивается в $200, а нелегальной — в $100.

Для контроля за поставками красной и черной икры Минпромторг утвердил обязательную электронную маркировку, которая позволит отследить ее путь от изготовителя до конечного покупателя. Требование начнет действовать с 1 апреля 2024 года. Сейчас икру маркируют добровольно.

О производстве черной икры в России — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева

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