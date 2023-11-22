Аксенов заверил, что в Крыму не будут запрещать аборты

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отказ частных клиник выполнять аборты принимался без участия органов власти республики, которые не собираются каким-либо образом ограничивать личные свободы женщин. Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Моя личная позиция: если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. В свою очередь, запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся»,— написал господин Аксенов.

По его словам, необходимо формировать общественную позицию, обеспечить организационные моменты в медучреждениях, работать и с врачами, и с пациентами.

В каждом случае, отметил Сергей Аксенов, нужен индивидуальный подход. В целом же, считает глава региона, необходимо найти баланс в этом вопросе.

Ранее министр здравоохранения РК Константин Скорупский заявил, что в частных клиниках Крыма перестанут делать аборты, чтобы не ухудшать демографическую ситуацию. По его словам, это поможет женщинам принимать более взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности.

Подробнее о том, как государство следит за абортами, в материале «Ъ» «Препарат закрыт на учет».

Александр Дремлюгин, Симферополь