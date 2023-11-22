В Томске отменили концерт Дианы Арбениной из-за жалоб местных жителей

В Томске отменили концерт певицы Дианы Арбениной после жалоб местных жителей, сообщило руководство Дворца спорта, где должно было пройти выступление.

«У Дворца спорта был договор с продюсерской компанией о проведении на его площадке концерта Арбениной. Когда о концерте стало известно, к нам и во дворец стали поступать обращения от населения с жалобами на, как утверждалось, некорректные высказывания певицы по текущей ситуации»,— заявила и. о. начальника департамента по культуре Томской области Елена Шагова (цитата по «Интерфаксу»).

Как рассказала госпожа Шагова, несмотря на ответы руководства о том, что Диана Арбенина ранее уже выступала в других городах, а также недавно «пела песни» с супругой участника СВО, поток жалоб продолжался. В итоге Дворец спорта принял решение отменить концерт.

В начале июня 2023 года концерт группы «Ночные снайперы» был также отменен в Кузбассе. Диана Арбенина тогда должна была выступить на фестивале «Динотерра». При этом запланированные на 28 и 29 июня концерты в Краснодаре и Сочи состоялись. Весной стало известно об отмене концертов «Ночных снайперов» в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Казани, Уфе и Перми. Фронтмен группы «Ночные снайперы» связала сложившуюся ситуацию со «странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей».

Незадолго до этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу по административной статье о дискредитации российской армии.

Александр Киселев, Новосибирск