В Благоварском районе реализуют проект по выращиванию зерновых культур

ООО «Башкирская житница» и министерство земельных и имущественных отношений Башкирии подписали договор аренды земельного участка в Благоварском районе общей площадью 320 га без торгов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Компания планирует вложить 60 млн руб. из собственных средств в выращивание пшеницы, рапса, ячменя и сахарной свеклы. 50 млн руб. требуется для обновления материально-технической базы в текущем году, около 10 млн руб.— для посева культур и обработки полей.

«Башкирская житница» намерена создать три рабочих места и ежегодно реинвестировать в производство по 10 млн руб. в течение следующих 20 лет. Ранее компания заключала договоры аренды земельных участков общей площадью 268 га без торгов для выращивания зерновых и технических культур в Благоварском районе. В текущем году инвестировала в обновление техники около 50 млн руб.

Проект направлен на импортозамещение и может претендовать на получение земли на льготных условиях.

В 2022 году было арендовано 14 земельных участков площадью 1,5 тыс. га, а в текущем году предоставлено 225 земельных участков площадью 27 тыс. га для целей импортозамещения сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства и пищевой промышленности, отмечается в сообщении.

ООО «Башкирская житница», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2021 года. Владелец — Ринат Миннеахметов. Выручка в 2022 году составила 43,74 млн руб., чистая прибыль — 28 тыс. руб.

Майя Иванова

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