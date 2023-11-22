Акции Красноярского аналитического центра выставлены на торги за 475 млн руб

На торги в рамках приватизации выставлены 516 279 шт. (100%) акции АО «Красноярский аналитический центр». Ценные бумаги находятся в краевой собственности. Актив впервые выставлен на продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В документации к торгам отмечается, что компания имеет задолженность перед Красноярским заводом цветных металлов имени В.Н. Гулидова в размере более 75 млн руб., имущество организации в Москве – здание площадью 2 тыс. кв м и земельный участок – имеет ограничение в виде ипотеки. Заявки принимаются до 15 декабря, победитель будет определен 18 декабря.

АО «Красноярский аналитический центр» зарегистрировано в 1992 году. Выручка компании в 2022 году – 16,6 млн руб.. убыток – 30,4 млн.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова