Национальные сокровища России в современном контексте

17 января в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства пройдет форум «Ru-Локализация». Основная цель мероприятия — обсудить возможности нового использования исторических, культурных и архитектурных объектов в рамках концепции устойчивого развития. Об актуальности этой темы, о том, как будет проходить форум, и о реальных примерах преобразования окружающей среды рассказывают создатели и организаторы форума Наталья Воронкова и Ирина Узденова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатели и организаторы форума «Ru-Локализация» Наталья Воронкова (слева) и Ирина Узденова

Фото: Предоставлено пресс-службой форума «Ru-Локализация» Создатели и организаторы форума «Ru-Локализация» Наталья Воронкова (слева) и Ирина Узденова

Фото: Предоставлено пресс-службой форума «Ru-Локализация»

— Сфера ваших профессиональных интересов, казалось бы, далека от проблем исторического наследия: вы — совладелица завода по производству труб «ЭлитРус». Почему вы заинтересовались темой сохранения и преобразования национального достояния?

Наталья Воронкова: Меня как представителя бизнеса действительно интересуют реальные возможности использования национальных сокровищ в качестве ценных активов для региональных экономик. В рамках концепции устойчивого развития, известной также как ESG (Environmental, Social and Governance), эта тема сегодня особенно актуальна. И меня всегда волновал вопрос, а как на практике реализуется эта концепция, есть ли конкретные примеры и как функционируют такие проекты. Поэтому форум «Ru-Локализация» посвящен именно практическим аспектам, обсуждению адаптивного использования памятников и архитектурного наследия с сохранением их аутентичности и культурного контекста.

— И вам удалось найти реальные примеры реализованных проектов в концепции устойчивого развития?

Н. В.: Несколько лет назад я познакомилась с Ириной Узденовой, одной из основательниц этнохутора «Старозолотовский» в Константиновском районе Ростовской области. Это не просто музей под открытым небом, демонстрирующий культуру и быт донских казаков, но еще и место, где живут люди, создано хозяйство замкнутого типа, сохранена социальная память. Главная цель проекта — стать привлекательным для туристов объектом, адаптированным к современным потребностям, развивать внутренний туризм. В 2022 году «Старозолотовский» получил вторую звезду от французской ассоциации «Сто красивейших городков и деревень мира» — это уже международное признание. Познакомившись с Ириной, изучив эту историю, я поняла, что означают принципы устойчивого развития в реальной жизни. Так у нас родилась идея показать другим, особенно молодому поколению, что такое ESG, на конкретном объекте, через наглядные примеры. Для молодежи «этнохутор, деревня, устойчивое развитие» — это что-то скучное и малопонятное, а тут живой долгосрочный проект, а не разовая акция под лозунгом сохранения окружающей среды.

— У «Ru-Локализации» есть девиз?

Ирина Узденова: Да, слоган форума — «Лучшая локация — Россия, а лучшее в России — локальное наследие». Я абсолютно согласна с этим утверждением. Мы хотим вдохновить людей на «рулокацию» в смысле активного исследования местных достопримечательностей и наследия. Это возможность расширить границы своего понимания, получить новые знания и опыт. И самое замечательное, что это путешествие доступно каждому независимо от возраста, статуса или интересов.

— Каковы цели форума?

И. У.: Во-первых, мы хотим разработать концепцию использования национального наследия в новом контексте; определить способы привлечения внимания к нашему наследию и его модернизации. Во-вторых, найти возможности для коммерческой деятельности, которая будет положительно влиять на окружающую среду. В-третьих, планируем создать методы и стратегии для нейтрализации будущих экологических рисков.

И, конечно, социальная цель форума — побудить людей объединяться в сообщества, сохраняющие природу и экологию, обмениваться идеями и реальными примерами успеха. Важно, чтобы каждый человек понял: его личный вклад в сохранение и возрождение исторических и культурных памятников имеет значение. Это может быть проект по восстановлению разных видов ремесел и народных промыслов, по реставрации зданий или адаптации старых объектов для новых целей. Мы хотим, чтобы устойчивое развитие перестало быть скучной и непонятной темой, стало привлекательным и понятным явлением для всех. Тому, кто не знает, с чего начать, наш форум даст вдохновение и реальную информацию.

— Каким вопросам будут посвящены разделы форума?

Н. В.: Программа строится вокруг тематических треков. В одном из них мы рассмотрим перепрофилирование архитектурного наследия. Планируется обсуждение успешных примеров использования старых зданий в новых целях и сохранения их аутентичности. Обсуждение сфокусируется на устойчивых практиках и экономических выгодах такого подхода.

Еще один трек будет посвящен концепции использования наследия как ценных активов для региональных экономик. Здесь мы хотим подчеркнуть экономическую пользу и улучшение жизни людей за счет преобразования и сохранения исторических и культурных объектов. Такой подход стимулирует развитие туризма, создание рабочих мест и экономический рост.

И, конечно, мы рассмотрим трансформацию хутора «Старозолотовский» — это конкретный пример адаптивного повторного использования памятника истории с пользой и выгодой для местного социума.

— На какую аудиторию рассчитан форум «Ru-Локализация»?

И. У.: Прежде всего на владельцев бизнеса, архитекторов, градостроителей, госслужащих. Также он будет интересен широкой аудитории, интересующейся сохранением отечественной культуры и истории, адаптивным использованием памятников и архитектурных объектов с сохранением их культурной значимости. Преобразование исторических зданий в привлекательные объекты — музеи, галереи, рестораны, отели и креативные пространства — становится все более популярным. Они создают новые точки притяжения для туристов, способствуют созданию рабочих мест и стимулируют экономическое развитие территории. Такие проекты также способствуют сохранению и приумножению культурной и исторической ценности нашего наследия. Ведь в результате адаптивного использования памятников вместо разрушения, заброшенности, забвения можно получить новые социальные объекты, новые впечатляющие проекты, приспособленные для потребностей современного общества. При этом культурная значимость таких объектов, их художественная и историческая ценность будут сохранены и приумножены.

Представители бизнеса смогут получить на форуме новые идеи для инвестиций, архитекторы и градостроители — потенциальных партнеров для своих проектов, а госслужащие и сотрудники администраций — идеи и поддержку для продвижения своих регионов.

— Кто будет в числе спикеров?

Н. В.: Эксперты и профессионалы в сфере сохранения и использования исторических объектов. И не только. Например, тема финансирования и экономической эффективности адаптации исторических памятников будет рассматриваться специалистами в сфере инвестиций и девелопмента. Они проанализируют инструменты развития территорий, дадут практические рекомендации по эффективному созданию подобных проектов. Также один из известных архитектурных обозревателей расскажет, как история может стать драйвером продвижения проекта, сделать его интересным и привлекательным для деловых партнеров и туристов.

На форуме также состоится панельная дискуссия с представителями экспертного совета Российской гильдии управляющих и девелоперов — она будет посвящена принципам экологичности и другим трендам в строительстве. Участники смогут обсудить насущные вопросы и выявить актуальные проблемы и возможности улучшения экологической эффективности при реализации проектов на исторических объектах.

Ирина Узденова расскажет об уникальности хутора «Старозолотовский»: не только об истории его создания, но и о проблемах, которые возникли в процессе реализации проекта, о способах их преодоления и достижения экономической эффективности. Также в форуме примут участие основатели уже существующих проектов в Суздале и Тарусе.

— Планируются ли неформальные встречи с участниками форума?

И. У.: В процессе подготовки форума возникла идея провести Казачий бал. Он будет включен в программу и станет примером того, как историческое и культурное наследие может быть представлено в модном, современном и привлекательном контексте.

Елена Федотова