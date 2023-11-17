Розничная торговля Петербурга больше всего нуждается в новых сотрудниках

Торговля в розничной сфере и автомобильный бизнес острее всего переживают проблему с нехваткой персонала в Санкт-Петербурге. В пресс-службе hh.ru перечислили сферы, в которых наблюдается дефицит кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Количество резюме на вакансию отражает ситуацию на рынке труда конкретно по каждой сфере. Так, в розничной торговле этот показатель наименьший среди других, 2,1. За ней идет автомобильный бизнес — 2,2. В Петербурге также не хватает рабочего персонала, на одну вакансию поступает 2,8 резюме. В такой ситуации для соискателей есть свои плюсы, так как работодатели предлагают комфортные условия.

Ситуация получше наблюдается в транспорте, производстве, строительстве, медицине и добыче сырья (от 3,6 до 7,9). По словам аналитиков, это говорит об умеренной конкуренции, а также о здоровом соотношении между потенциальными работниками и компаниями.

Сложнее всего специалистам в сфере искусства, масс-медиа, высшего и среднего менеджмента, инвестиций и консалтинга. Здесь наблюдается высокая конкуренция, на одну вакансию приходится от 18,7 до 25,3 резюме. При таком раскладе работодатели выдвигают условия по заработной плате, а к кандидатам у них жесткие требования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бизнесу Петербурга резко понадобились сборщики и комплектовщики подарков и заказов, спрос на них в октябре вырос на 129%.

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