В Екатеринбурге 22 ноября ожидаются гололедица и сильный снег

В среду, 22 ноября, на территории Свердловской области ожидаются сильный снег, гололедица и метели. Об сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Уральского гидрометцентра, 22 ноября ночью на территории региона будет -4°…-9°, на севере температура воздуха может опуститься до -14°. Днем воздух прогреется до -3°…-8°. Ветер 4-9 м/с. В четверг, 23 ноября, ночью будет -3°…-8°, на крайнем севере до -13. Днем потеплеет до 0°…-5°, на севере до -4°…-9°. Ветер 3-8 м/с.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге морозная погода будет чередоваться с потеплением, также возможны осадки в виде дождя и снега. Их количество за неделю может достигнуть 25-30 мм

Полина Хабарова

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