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Коммерсантъ FM
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3,153 триллиона рублей составлял на 1 ноября объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. На 1 ноября 2022 года долг регионов был равен 2,731 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 422 млрд руб. По видам обязательств задолженность такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 567 млрд руб., на банковские кредиты — 64 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 2,474 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 28 млрд руб., внешняя задолженность — на $210 млн и «иные долговые обязательства» на 3,2 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 ноября был равен еще 377 млрд руб.

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