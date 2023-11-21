Президент России Владимир Путин записал обращение к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи, который откроется 1 марта 2024 года в Сочи на территории центра «Сириус». Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Молодые люди, а именно им предстоит определять будущее, уважают личную свободу, право на собственное мнение. И вместе с тем им гораздо проще понять друг друга, ведь для них важно то, что объединяет, а не разъединяет людей. Таких же принципов признания самобытности и национальных интересов разных государств придерживается и Россия»,— сказал Владимир Путин.

«Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодежь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами»,— добавил президент.

По словам Владимира Путина, на участие во Всемирном фестивале молодежи подано более 250 тыс. заявок из 183 стран. «Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы. Об огромном, искреннем интересе к России, к нашей истории»,— отметил глава государства. Обратный отсчет 100 дней до начала фестиваля запустили сегодня, 21 ноября, на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ с 4 ноября до 12 апреля.

Что смотреть на выставке-форуме «Россия» — в справке «Ъ».