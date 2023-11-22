Акциз на сталь берет поправку на инфляцию

Минпромторг предлагает скорректировать расчет акциза на сталь, включив в него коэффициент-дефлятор. Поручение проработать вопрос содержится в дорожной карте стратегии развития металлургии. Однако Минфин против таких корректировок, считая, что это может сократить объем уже запланированных доходов бюджета. Кроме того, министерствам поручено обдумать переход на использование котировок российских агентств при расчете НДПИ на железную руду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минфину и Минпромторгу поручено рассмотреть возможность оптимизации расчета акциза на жидкую сталь, говорится в дорожной карте по реализации стратегии развития металлургической отрасли, утвержденной вице-премьером Денисом Мантуровым на прошлой неделе (есть в наличии “Ъ”). Так, предлагается при расчете экспортной цены сляба ежемесячно корректировать ее на коэффициент-дефлятор. Теоретически это должно привести к тому, что цена будет уменьшаться на инфляцию, из-за чего сократится и размер акциза. Министерства должны представить в правительство доклад по этому вопросу.

Сейчас акциз рассчитывается так: ставка составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB. Однако если рублевая цена сляба оказывается ниже 30 тыс. руб. за тонну, акциз не уплачивается. Рублевая цена отсечения была введена осенью 2022 года по инициативе металлургов, до этого она составляла $300 за тонну, и из-за укрепления рубля летом 2022 года компании вынуждены были уплачивать акциз даже при существенном падении мировых цен на сталь.

В Минпромторге на запрос “Ъ” привели слова замглавы министерства Виктора Евтухова в интервью «Интерфаксу». Тот заметил 21 ноября, что, формируя позицию по корректировке расчета акциза на сталь, «мы примем во внимание задачи по оптимизации налоговой нагрузки на отрасль».

В Минфине заявили “Ъ”, что бюджет на ближайшие три года уже принят, а при планировании его доходов коэффициент-дефлятор не закладывался. «Внесение таких изменений в Налоговый кодекс сейчас уже невозможно и не рассматривается, так как это приведет к снижению доходов по сравнению с теми, что учтены в бюджете»,— заявили в министерстве. При этом Минфин допускал возможность оптимизации акциза на сталь, намекая на возможность его роста: в опубликованных 28 сентября «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов» говорилось, что рентабельность экспорта полуфабрикатов составляла в первом полугодии 37%, что значительно выше уровня 2022 года (12%). Росту рентабельности способствует повышение цен на стальные полуфабрикаты: средняя цена сляба в июле—декабре 2022 года составляла $442 за тонну, а в первом полугодии 2023 года — $562.

Источник “Ъ” среди металлургов считает, что было бы логично учитывать инфляцию при расчете акциза на жидкую сталь. Это можно было бы сделать, индексируя цену отсечения. Собеседник “Ъ” напоминает, что с момента, как в августе 2022 года она была установлена на уровне 30 тыс. руб., выросли затраты металлургов на оплату труда, электроэнергию, ремонты, руду, топливо, лом. Также выросла ключевая ставка ЦБ, что негативно повлияет на спрос на металл. Источник “Ъ” отмечает, что ослабление курса рубля также отрицательно влияет на результаты металлургических компаний, несмотря на то что, казалось бы, приводит к увеличению экспортной валютной выручки. У ряда компаний отсутствует экспорт и рост курса приводит к росту себестоимости продукции, а у других компаний имеются значительные валютные обязательства.

Также Минпромторгу и Минфину поручено рассмотреть переход на котировки российских информационно-аналитических агентств при расчете НДПИ на железную руду. Сейчас для этих целей используется один из индексов, рассчитываемых Сингапурской биржей — SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines). Срок реализации этого поручения — 2026–2030 годы.

В России есть агентства, которые публикуют котировки железной руды — Metals & Mining Intelligence (MMI), «Русмет», Metallplace, сообщил “Ъ” Виктор Евтухов. Директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики MMI Илья Коломеец рассказал “Ъ”, что агентство публикует около 20 различных котировок по рынку ЖРС (окатыши, концентрат, аглоруда) как при поставках на внутренний рынок, так и в Китай. По его словам, MMI уже выполнила задачу импортозамещения в части индикативов внутреннего и экспортного рынка. Также агентство готово предложить для контрактов и налоговых расчетов собственную методологию котировок на внутреннем рынке.

Различные коэффициенты-дефляторы уже давно применяются в налоговом законодательстве, но направлены на учет внутренней ценовой динамики, говорит независимый налоговый эксперт Борис Луцет. Поэтому, отмечает он, не совсем понятно, каким образом данное предложение будет применено к экспортной цене сляба. Дефлятор может быть как больше, так и меньше единицы, как это происходит в угле, добавляет он, поэтому его использование может как уменьшить размер акциза, так и увеличить его. Минфин согласится на донастройку расчета акциза на жидкую сталь только в том виде, который гарантирует, что доходы бюджета как минимум не уменьшатся, считает господин Луцет, напоминая, что Минфин уже высказывал мнение о недостаточном уровне изъятия ренты в горно-металлургической отрасли.

Евгений Зайнуллин