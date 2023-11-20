«Желтый» уровень опасности продлен в Петербурге до 21 ноября

В Санкт-Петербурге на фоне погодных условий продлевается «желтый» уровень опасности, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Это положение будет действительно до 13:00 21 ноября по решению Росгидромедцентра. Жителей Петербурга предупреждают, что на дорогах есть риск образования гололеда. В градации уровней «желтый» используется для обозначения потенциально опасной погоды.

Смольный просит петербуржцев быть предельно осторожными на дорогах и пешеходных переходах. Водителям рекомендуют отказаться от пользования автомобилем из-за высокого риска образования аварий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за гололедицы «желтый» уровень опасности вводили в городе до 19 ноября.

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