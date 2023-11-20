«Желтый» уровень опасности продлен в Петербурге до 21 ноября
В Санкт-Петербурге на фоне погодных условий продлевается «желтый» уровень опасности, сообщили в пресс-службе городского правительства.
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Это положение будет действительно до 13:00 21 ноября по решению Росгидромедцентра. Жителей Петербурга предупреждают, что на дорогах есть риск образования гололеда. В градации уровней «желтый» используется для обозначения потенциально опасной погоды.
Смольный просит петербуржцев быть предельно осторожными на дорогах и пешеходных переходах. Водителям рекомендуют отказаться от пользования автомобилем из-за высокого риска образования аварий.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за гололедицы «желтый» уровень опасности вводили в городе до 19 ноября.