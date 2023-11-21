Минюст России внес «Гражданский совет» в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло базирующийся в Польше «Гражданский совет» (Civil Council) в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Генпрокуратура России присвоила «Гражданскому совету» статус нежелательной организации 3 ноября, следует из информации на сайте Минюста.

«Гражданский совет» позиционирует себя как политическое объединение, которое занимается набором добровольцев в вооруженные формирования в составе украинской армии, в том числе в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), а также в группы для вооруженного сопротивления действующей власти в России. В мае 2023 года РДК заявил, что объединение не имеет отношения к деятельности корпуса.

Как утверждает Telegram-канал Sota, объединением руководят Денис Соколов и Анастасия Сергеева. Издание Octagon утверждает, что в середине нулевых социальный антрополог Денис Соколов был директором Московской школы политических исследований (позднее переименована в Школу гражданского просвещения, признана иностранным агентом и ликвидирована).

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